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/Розслідування

В Ужгороді військовий підпалив себе посеред вулиці: подробиці НП

1.4тЧитати матеріал російською

В Ужгороді у четвер, 6 червня, військовий пенсіонер скоїв самопідпал поблизу Господарського суду та обласної прокуратури. В результаті чоловік отримав 90% опіків тіла, його екстрено госпіталізували.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, після підпалу чоловік кинувся в річку, щоб загасити на собі вогонь.

Стан чоловіка 1976 року народження медики обласної клінічної лікарні оцінили як вкрай важкий.

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Повідомляється, що чоловік спробував себе підпалити через конфлікт і судову тяганину з газовиками.

"Мав конфлікт із газовиками три роки тому. Нарахували борг, із яким не погоджувався. Вломилися (начебто) додому з поліцією і відрізали газ. Ніби тоді зламали йому руку. Відтоді судова тяганина", – написав журналіст.

Ілюстрація. Мамопідпал

Ілюстрація. Мамопідпал

Антикор

Прес-служба прокуратури Закарпатської області зі свого боку повідомила, що за фактом події було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 КК України (доведення до самогубства).

"Однією з ймовірних причин цього вчинку ужгородця можуть бути події, які мали місце у 2016 році за його участю й участю співробітників правоохоронних органів і працівників однієї з приватних установ, що слухається в Ужгородському районному суді", – відзначили в прокуратурі.

В Ужгороді військовий підпалив себе посеред вулиці: подробиці НП

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в парку "Еліпс" напроти Білого дому в столиці США Вашингтоні чоловік скоїв публічний самопідпал. Інцидент встигли зафіксувати випадкові очевидці.

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Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаУжгород
Теги
самогубстводолги
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
вот это патриот. молодец,.., а вы суки фашисты, сидите пишите, одобряете войну. да твари?
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