В Ужгороді нацгвардієць зґвалтував неповнолітню – правозахисник

В Ужгороді заявили про затримання бійця Національної гвардії, якого нібито підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини.

Про це написав правозахисник Роман Келемен на своїй сторінці у Facebook. Він також стверджує, що керівник ГУ Національної поліції в Закарпатській області дав команду підопічним приховати факт того, що винуватцем інциденту є військовослужбовець.

За словами Келемена, інцидент трапився у День святого Валентина, 14 лютого. Правоохоронцям про нього, приблизно о 16:10, заявив батько постраждалої.

В Ужгороді нацгвардієць підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої

"Насильника дуже швидко знайшли. А чому швидко? Тому що це військовослужбовець Національної гвардії, в/ч 3002, який приїхав на Закарпаття наводити порядок і боротися зі злочинністю після стрілянини в м . Мукачево", – пише правозахисник.

Також він зазначив, що насильник – 25-річний житель Золочева Львівської області і його звуть Костянтин.

Водночас Келемен підкреслив, що керівництво ГУНП намагалося приховати кричущий факт скоєння злочину співробітником військового формування і звільнило його заднім числом – нібито за власним бажанням.

"Щоб прикрити цей ганебний і неприпустимий злочин, керівництво ГУНП у Закарпатській області прикрило такий кричущий факт про ґвалтівника і за його заявою швидко, заднім числом, звільнило з лав Національної гвардії", – заявив правозахисник.

Він додав, що нині обвинувачений нацгвардієць затриманий і перебуває в ІТТ Ужгородського міськвідділу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нікополі Дніпропетровської області 37-річний чоловік запросив дівчину на співбесіду, зґвалтував, а потім намагався вбити.

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