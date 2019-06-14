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В Україну повернувся "Синій кит"? На Львівщині дитина вчинила страшне самогубство

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У селі Туради на Львівщині знайшли повішеним 11-річного хлопчика, який грав у гру, схожу на скандальний "Синій кит".

Про це повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції України у Львівській області.

"У Жидачівське відділення поліції 12 червня близько 20.30 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району виявили дитину без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 11-річний хлопчик міг накласти на себе руки", – сказано в повідомленні.

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На Львівщині повісилася дитина

На Львівщині повісилася дитина

Відзначається, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 з позначкою "самогубство".

За даними місцевого видання "Львівська мануфактура", дитина проживала в сусідньому селищі, а в Туради, де на горищі було знайдено тіло, він приїхав до бабусі.

Як розповіли односельці сім'ї, останні кілька днів хлопчик постійно телефонував кудись, але нікому нічого не розповідав. Він нібито грав в одну з небезпечних ігор, таких як "Синій кит" або "Момо". Так, у день трагедії очевидці чули, як хлопчик рахував у дворі від 12 у зворотному порядку, проте не надали цьому значення.

Телефон, який знайшли у дитини, правоохоронці вилучили як речовий доказ. У справі було призначено відповідні експертизи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві дівчинка 2002 року народження викинулася з вікна 11-го поверху житлового будинку на Борщагівці. Однією з версій стала гра "Синій кит".

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Тема
Синій кит
Місце
Україна
Тег
синій кит
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Лысый Поц на подходе,..не жалей розги для сына своего..
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Эту падаль что организовывает такое, как их там, кураторами вроде кличут... так вот вырезать этих кураторов надо, в буквальном смысле слова.
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