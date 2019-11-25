В Україну повернулися моряки із затонулого корабля: всі подробиці

У понеділок, 25 листопада, в Україну з Мавританії повернулися четверо українських моряків, які були на затонулому траулері "Іван Голубець".

Про це в Twitter написав державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

"Хороша ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому четверо українських моряків судна "Іван Голубець ", до яких там були застосовані обмежувальні заходи", – зазначив чиновник.

Також в поверненні українців дипломат подякував міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.

Траулер "Іван Голубець" NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 липня біля берегів Африки близько Мавританії згорів український океанський траулер "Іван Голубець".

Траулер "Іван Голубець" затонув біля берегів Мавританії, забравши життя двох моряків.

26 липня частина екіпажу затонулого траулера повернулася в Україну, а інша частина залишилася в Мавританії на час розслідування.

Траулер "Іван Голубець" – одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Він був зафрахтований латвійським бізнесменом, ходив під грузинським прапором.

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