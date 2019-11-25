Головна Новини
25 листопада • оновлено в 11:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Україну повернулися моряки із затонулого корабля: всі подробиці

422
Читати матеріал російською

У понеділок, 25 листопада, в Україну з Мавританії повернулися четверо українських моряків, які були на затонулому траулері "Іван Голубець".

Про це в Twitter написав державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць.

"Хороша ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому четверо українських моряків судна "Іван Голубець ", до яких там були застосовані обмежувальні заходи", – зазначив чиновник.

Новини
"Підніметься сморід": розкрита хитрість Росії в справі про передачу українських кораблів

Також в поверненні українців дипломат подякував міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.

Траулер "Іван Голубець"

Траулер "Іван Голубець"

NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 липня біля берегів Африки близько Мавританії згорів український океанський траулер "Іван Голубець".

  • Траулер "Іван Голубець" затонув біля берегів Мавританії, забравши життя двох моряків.

  • 26 липня частина екіпажу затонулого траулера повернулася в Україну, а інша частина залишилася в Мавританії на час розслідування.

  • Траулер "Іван Голубець" – одне з чотирьох українських океанічних суден, що належать державі. Він був зафрахтований латвійським бізнесменом, ходив під грузинським прапором.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги