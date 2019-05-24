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/Розслідування

В Україну не пустили "ворога путінської режиму"

3.2тЧитати матеріал російською

На територію України прикордонники не пропустили російського письменника Антона Антонова-Овсієнка, який є затятим противником глави Кремля Володимира Путіна.

Про це у Facebook повідомив письменник Ян Валетов, зазначивши, що росіянин не зміг пройти контроль в аеропорту "Київ" (Жуляни).

"Вчора ввечері (23 травня) на кордоні, в Жулянах, не пропустили в Україну Антона Антонова-Овсієнка, автора книги "Три війни Росії з Україною", російського ліберала, людини вільних проукраїнських поглядів. Виявляється, йому заборонений в'їзд із 9.06.2018 року. Чому? ХЗ. Абсурд. Він – ворог путінської режиму, друг нашої країни, справжній російський патріот, який бореться за демократичну Росію. Чому так зробили?" – йдеться в повідомленні.

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Валетов додав, що не знає, чи пустили Антонова-Овсієнка в Україну, однак о 5:35 ранку 24 травня він повинен був полетіти назад до Мінська.

Зазначимо, що російського письменника внесли в базу "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму.

Антон Антонов-Овсієнко

Антон Антонов-Овсієнко

Facebook

Антон Антонов-Овсієнко

Антон Антонов-Овсієнко

Facebook

В Україну не пустили "ворога путінської режиму"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Держприкордонслужба України не пустила в країну двох російських акторів театру й кіно, які раніше незаконно відвідали анексований Росією півострів Крим.

Крім того, російський актор Андрій Мерзлікін, якому заборонений в'їзд в Україну, заявив, що перетнув державний кордон у полі поряд із Молдовою.

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Особи
Володимир ПутінЯн Валетов
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Держприкордонслужбаприкордонникиаеропорт Жуляникордон
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