В Україну екстрадували скандального екс-нардепа Крючкова: подробиці

У понеділок, 15 квітня, екс-нардепа, голову правління холдингової компанії "Енергомережа", замішаної в корупційній схемі із присвоєння коштів "Запоріжжяобленерго", Дмитра Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України в Facebook. Крючкова підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 346 млн гривень.
Детективи затримали чиновника в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Протягом 48 годин із моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід.
"Детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП наполягатимуть на утриманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн гривень", – йдеться в повідомленні.
Дмитро Крючков
analitika.media
Нагадаємо, влітку 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук як головного фігуранта корупційної схеми з виведення засобів "Запоріжжяобленерго". Йому інкримінують розкрадання з державного бюджету близько 424 млн грн.
14 квітня 2018 року він був затриманий у Німеччині. У травні 2018 Крючков заплатив 100 тисяч євро застави и вийшов на свободу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАБУ пообіцяли долучити матеріали журналістського розслідування програми "Схеми" про корупцію в "Запоріжжяобленерго" до відкритого кримінального провадження.
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