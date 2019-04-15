В Україну екстрадували скандального екс-нардепа Крючкова: подробиці

У понеділок, 15 квітня, екс-нардепа, голову правління холдингової компанії "Енергомережа", замішаної в корупційній схемі із присвоєння коштів "Запоріжжяобленерго", Дмитра Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України в Facebook. Крючкова підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 346 млн гривень.

Детективи затримали чиновника в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Протягом 48 годин із моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід.

"Детективи НАБУ за погодженням прокурорів САП наполягатимуть на утриманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

Дмитро Крючков analitika.media

Нагадаємо, влітку 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук як головного фігуранта корупційної схеми з виведення засобів "Запоріжжяобленерго". Йому інкримінують розкрадання з державного бюджету близько 424 млн грн.

14 квітня 2018 року він був затриманий у Німеччині. У травні 2018 Крючков заплатив 100 тисяч євро застави и вийшов на свободу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НАБУ пообіцяли долучити матеріали журналістського розслідування програми "Схеми" про корупцію в "Запоріжжяобленерго" до відкритого кримінального провадження.

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