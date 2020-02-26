Головна Новини
26 лютого • оновлено в 16:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Україні знищили найбільшу партію горілки. Фото й відео

Читати матеріал російською

У місті Винники, Львівська область, знищили найбільшу партію алкогольних напоїв – майже 14 тонн, або понад 37 тисяч пляшок.

Вартість ліквідованого спиртного склала 4 млн гривень, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Продукцію утилізували в рамках виконавчого провадження про конфіскацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що не відповідали ДСТУ.

В Україні знищили партію горілки

В Україні знищили партію горілки

Мін'юст України

Так, були знищені такі підроблені марки горілки, як "Чарка золота", "Чарка срібна", "Золота пшеничка", "Лісова пісня", "Велика княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синій кінь", "Будьмо", "Забава", "Рідна столиця" й "Максимум".

В Україні знищили партію горілки

В Україні знищили партію горілки

Мін'юст України

"Сьогодні ми знищуємо майже 14 тонн конфіскованих спиртних напоїв, виготовлених незаконно. Це найбільша в історії України публічна утилізація алкоголю. Невідомо, які наслідки мало б потрапляння такого "самопалу" на вітрини магазинів", – заявив міністр юстиції Денис Малюська.

В Україні знищили партію горілки

В Україні знищили партію горілки

Мін'юст України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час перевірки складів одного з оптових реалізаторів лікеро-горілчаної продукції виявили горілку з недійсними марками акцизного податку.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив війну підробленому алкоголю.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Денис Малюська
Місце
Україна Львів
Теги
алкоголь Міністерство юстиції України
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
2
3
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Junio Van
Junio Van
брешуть! отправили всушникам
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Выжрали
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, лично я считаю водку величайшим злом на земле, на котором государство считает возможным зарабатывать к тому же
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, выжрать - это про вас)) представляю вашу истерику при таком видео))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео уничтожения
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги