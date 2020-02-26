У місті Винники, Львівська область, знищили найбільшу партію алкогольних напоїв – майже 14 тонн, або понад 37 тисяч пляшок.

Вартість ліквідованого спиртного склала 4 млн гривень, повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Продукцію утилізували в рамках виконавчого провадження про конфіскацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що не відповідали ДСТУ.

В Україні знищили партію горілки Мін'юст України

Так, були знищені такі підроблені марки горілки, як "Чарка золота", "Чарка срібна", "Золота пшеничка", "Лісова пісня", "Велика княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синій кінь", "Будьмо", "Забава", "Рідна столиця" й "Максимум".

В Україні знищили партію горілки Мін'юст України

"Сьогодні ми знищуємо майже 14 тонн конфіскованих спиртних напоїв, виготовлених незаконно. Це найбільша в історії України публічна утилізація алкоголю. Невідомо, які наслідки мало б потрапляння такого "самопалу" на вітрини магазинів", – заявив міністр юстиції Денис Малюська.

В Україні знищили партію горілки Мін'юст України

У селі Винники на Львівщині публічно розпочалі утілізацію около 14 тонн пляшок підробленого алкоголю - це найбільша в історії України утилізація алкогольних напоїв pic.twitter.com/CZ2tZZn40p - hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час перевірки складів одного з оптових реалізаторів лікеро-горілчаної продукції виявили горілку з недійсними марками акцизного податку.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив війну підробленому алкоголю.

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