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6 травня • оновлено в 23:15
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Українська контррозвідка зловила агента ФБС, який намагався купити секретні дані

4.8т
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Українська контррозвідка зловила жителя Луганщини, який за завданням ФСБ встановив контакти з військовослужбовцями ЗС у районі Операції Об'єднаних сил, запропонувавши продати секретні дані.

Відомості, зокрема, стосувалися перспективних вітчизняних військових розробок у ракетобудівній галузі, повідомила пресслужба СБУ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Про пропозицію агента ФСБ українські військові поінформували відповідну спецслужбу.

Правоохоронці затримали жителя Луганщини 6 травня при спробі передачі месенджером представникам ФСБ РФ секретну технічну документацію.

Контррозвідка зловила агента ФСБ

Контррозвідка зловила агента ФСБ

ssu.gov.ua

"За висновком експертів, інформація, яка могла потрапити до російської спецслужби, містить відомості, що становлять державну таємницю України. Їх розголошення могло завдати істотної шкоди обороноздатності нашої держави", – сказано в повідомленні.

Контррозвідка зловила агента ФСБ

Контррозвідка зловила агента ФСБ

ssu.gov.ua

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (держзрада) КК.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Першочергові слідчо-оперативні дії проводяться під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області.

Як писав OBOZREVATEL, раніше СБУ викрила в Дніпропетровській області трьох інтернет-агітаторів, які закликали українців до протестів проти карантину.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Новини Луганська і Луганської області Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Теги
видео фотографии Служба безпеки України ФСБ Донбас Новини Донбасу
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
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Ку Алексей
Ку Алексей
когда уже обозовцы поймут, что ФСБ не рАБотает за границей РФ?
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