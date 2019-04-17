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В Україні затримані російські диверсанти: що відомо

6.5тЧитати матеріал російською

Служба безпеки України припинила діяльність російської диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) і затримала сімох її учасників.

Про це на брифінгу повідомив глава СБУ Василь Грицак. "Вони затримані і заарештовані", — сказав він.

Також Грицак додав, що вранці 17 квітня силовики затримали ще одного злочинця, який сприяв діяльності цієї терористичної групи на території України.

В Україні затримані російські диверсанти: що відомо

Укрінформ

За його даними, всього з початку 2017 року на територію України з Росії і "ДНР" було направлено декілька диверсійних терористичних груп.

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"Ці групи направлялися російською військовою розвідкою для здійснення політичних убивств, ліквідації офіцерів українських спецслужб", — розповів глава СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Спецслужби Російської Федерації з метою впливу на виборчий процес в Україні створюють передумови для дестабілізації і зриву виборів.

  • Зокрема, активно ведуться інформаційні атаки на керівників країни та Збройних сил України.

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Особа
Василь Грицак
Місце
Україна
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Pooh Vini
Pooh Vini
Москаляку на гиляку. Старые уже завонялись,пора сменить на свежачок😃
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Помнится совсем недавно доблестные СБУ героически задержали какого-то мужика в метро и заявили, что это завербованный российскими спецслужбами террорист. О нём хоть кто-нибудь хоть что-то слышал после этого?
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de lik
de lik
Хахлы снова удивили уникальной оригинальностью! Хорошо, что они есть-ведь с дураками все понятно вперед!
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