В Україні затримані російські диверсанти: що відомо

Служба безпеки України припинила діяльність російської диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) і затримала сімох її учасників.

Про це на брифінгу повідомив глава СБУ Василь Грицак. "Вони затримані і заарештовані", — сказав він.

Також Грицак додав, що вранці 17 квітня силовики затримали ще одного злочинця, який сприяв діяльності цієї терористичної групи на території України.

Укрінформ

За його даними, всього з початку 2017 року на територію України з Росії і "ДНР" було направлено декілька диверсійних терористичних груп.

"Ці групи направлялися російською військовою розвідкою для здійснення політичних убивств, ліквідації офіцерів українських спецслужб", — розповів глава СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спецслужби Російської Федерації з метою впливу на виборчий процес в Україні створюють передумови для дестабілізації і зриву виборів.

Зокрема, активно ведуться інформаційні атаки на керівників країни та Збройних сил України.

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