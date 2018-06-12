В Україні заарештували відомого бізнесмена: що стоїть за резонансною справою

Затримання Генеральною прокуратурою і Нацполіцією екс-нардепа, власника одного з найбільших агрохолдингів України "Агромарс" ( "Гаврилівські курчата") Євгена Сігала, його дружини Марини і директора філії Івана Зозулі наробило чимало галасу. Їх звинувачують в створенні пташиного могильника на території Київської області.

У суботу, 9 червня, суд взяв їх під варту, призначивши нечувані суми застав: Зозулі - 84 мільйони гривень, Сігалу - 80 мільйонів і його дружині - 90 мільйонів. Поки необхідні кошти внесли тільки за Марину.

Для порівняння: синові глави МВС Олександру Авакову у "справі про рюкзаки" призначили 5 млн грн застави, "діамантовому прокурору" Олександру Корнійцю - 3,5 млн грн, одеському "контрабандисту" Вадиму Альперіну, підозрюваному в дачі хабара детективу НАБУ, взагалі 140 960 грн.

Про нестиковки в резонансній справі - в матеріалі OBOZREVATEL .

У чому звинувачують

Зав'язка справи проти Сігалів сталася восени минулого року. Тоді на птахофабриці через аварійне відключення електроенергії перестала працювати вентиляція і трапився масовий падіж птиці - в цілому 160 тонн тушок, які потрібно було утилізувати.

Євген Сігал з дружиною

Такий обсяг мертвого птаха "Гаврилівські курчата" були не в змозі переробити самостійно. За словами Сігала, вирішити проблему не змогли і на державному підприємстві "Ветсанутильзавод".

"Забитий до ручки, працює день через день, там страшний бардак, приймають максимум одну машину в день. Ми були змушені все це тимчасово покласти на своєму полі. Спільно з обласною та районною адміністраціями ми створили комісію, яка зобов'язала нас прибрати тушки в установлені терміни. Що і було зроблено. За рішенням цієї комісії були проведені заміри повітря, грунту і води. Все в нормі. У нас є акти санітарів", - розповів OBOZREVATEL Сігал.

Проте, по слідах цього інциденту було порушено кримінальну справу, яку кваліфікували за ч.1 ст.239 КК України - "Забруднення або псування земель відходами... внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для життя, здоров'я людей або довкілля ". Збиток, нанесений навколишньому середовищу, оцінюють на даному етапі в 254 млн гривень.

Втім, у Сігала вказують на дивний момент - в кримінальній справі є дані експертизи від 5 червня 2018 року, а НП була в листопаді 2017 року. За словами бізнесмена, вже після того, як тушки були утилізовані, на місце приїхали поліція і екологи, які зробили висновок про забруднення території зі збитком в більш ніж 3 млн грн.

У претензії Державної екологічної інспекції України від 23 січня 2018 роки вже фігурує збиток в 72 тисячі гривень.

А ось в кримінальній справі сума різко зросла більш ніж в 84 рази.

Забруднення земельних ділянок "Агромарс" оцінено наслідком в 19 млн грн збитку, викиди забруднюючих речовин без відповідних дозволів - в 36 млн грн, а збиток за незаконний видобуток природних ресурсів - в 197 млн.

Євген Сігал

Більш того, слідство перекваліфікувало кримінальну справу про могильник в особливо тяжкий злочин, звинувачуючи Сігала у створенні ОЗУ, порушенні правил екологічної безпеки і порушенні правил охорони і використання надр.

Захист підозрюваних категорично проти такої кваліфікації, особливо в частині ОЗУ. Як мінімум для її створення потрібно п'ять і більше осіб, а про підозру оголошено трьом.

"Можу сказати, що ми не згодні з таким рішенням, тому будемо його оскаржувати. Мої колеги будуть писати апеляцію. Тому що вважаємо, що в даній ситуації не доведено наявність обґрунтованої підозри і наявність тих ризиків, які відзначала прокуратура", - повідомив OBOZREVATEL адвокат Івана Зозулі Сергій Мась.

Що відомо про Сігала

Євген Сігал народився 19 травня 1955 року в Київській області в родині аграріїв. У 1977-му закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю "інженер-механік". Потім працював головним інженером-механіком, заступником директора державного птіцзавода "Поліський" Вишгородського району Київської області. А з 1991 року вже займав пост директора НВО "Комплекс-91". З 1993 по 1998 роки - голови правління концерну "Комплекс". У 1998 році заснував ТОВ "Комплекс Агромарс".

Зараз підприємство включає 13 птахоферм, де вирощується близько мільйона курчат. Також в нього входять два комбікормові заводи, забійні та м'ясопереробні цехи.

У рейтингу найбагатших українців за 2018 рік Сігал зайняв 74 місце. Його статки оцінили в $74 млн.

Поки корупціонерів продовжують випускати під символічні суми застав, кримінальну справу проти Сігалів ставить під сумнів роботу великого підприємства, яке постачає українцям доступну курятину, справно платить податки в бюджет і дає сотні робочих місць. Саме тому в оточенні підприємця підозрюють, що йдеться про банальну спробу віджати бізнес.