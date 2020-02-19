В Україні вирішили захистити військові склади від вибухів: що відомо

Міністерство оборони України взялося за будівництво на території військових складів країни бетонних сховищ – задля надійнішого зберігання боєприпасів та уникнення надзвичайних ситуацій.

Окрім цього, буде запроваджено і їхній цілодобовий централізований моніторинг. Про це повідомив заступник міністра оборони Олексій Марценюк в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Ми побудуємо надійні сховища – величезні бетонні саркофаги з потужними діагональними укріпленнями, які можуть гасити вибухову хвилю", – сказав він, додавши, що у держбюджеті вже передбачені на це значні суми.

Олексій Марценюк

За словами Марценюка, поки будуються декілька таких сховищ на території складів. Водночас на певних об’єктах загалом йдеться про 10-30 подібних "коробок".

"Будівництво сховищ забирає можливість фізичного несанкціонованого доступу до боєприпасів", – підкреслив замглави Міноборони.

Він також запевнив, що у відомстві "вивчили уроки минулого", тому вдосконалюють систему охорони на місцях і запроваджують цілодобовий централізований моніторинг усіх військових складів.

"Охоронний периметр складів повинен мати цілодобове відеоспостереження, мають бути вежі, постові, патрулювання, обхід зовнішнього та внутрішнього периметрів. Також ми велику надію покладаємо на наш єдиний центр моніторингу, з якого можна вести цілодобове централізоване спостереження за всіма об’єктами. Зараз ця система вже запущена у тестовому режимі на частині складів", – розповів подробиці Марценюк.

Зауважимо, що за роки незалежності в Україні трапилося понад два десятки надзвичайних ситуацій на військових складах – пожежі та вибухи призвели до загиблих і поранених, а також завдали збитків на мільярди гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, востаннє НП на військових складах в Україні трапилося 15 листопада – у Балаклії прогриміли десятки вибухів, які призвели до загибелі 2 військових.

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