В Україні церковників УПЦ МП масово покарали за порушення карантину на Великдень

Національна поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень на представників Української православної церкви Московського патріархату за порушення правил карантину на Великдень.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави МВС Зорян Шкіряк. За його словами, на церкви УПЦ МП правоохоронці виписали п’ять адміністративних протоколів.

"Великдень. Нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень і виписала 5 адмінпротоколів — всі РПЦ в Україні", – написав він.

Відомо, що кримінальні провадження точно порушено щодо Святогірської Свято-Успенської лаври на Донеччині та щодо Почаївської Свято-Успенської лаври на Тернопільщині.

Зазначається, що обидва ці храми на Великдень відвідала велика кількість парафіян, котрі не дотримувалися правил соціальної дистанції. Крім цього, частина людей була без масок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні напередодні свята Великодня люди масово порушували карантин через коронавірус, відвідуючи церкви.

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