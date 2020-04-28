Головна Новини
28 квітня • оновлено в 09:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В Україні трапився землетрус: названо місце епіцентру

3.9т
Читати матеріал російською

В Україні в Закарпатській області трапився землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

Подія трапилася в ніч на 28 квітня в 1:07, повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

"Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Ужгород Закарпатської області на глибині 3 км", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поштовхи були такої сили, що могли відчуватися всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах будівель.

В Україні трапився землетрус: названо місце епіцентру

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 25 квітня, в Одеській області трапився землетрус. Сейсмологи повідомили про три поштовхи магнітудою 4,72, 4,9 і 5,3, епіцентр яких знаходився в так званій зоні Вранча (Румунія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті в районі Ужгорода 19 квітня відбулося відразу два землетруси.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Ужгород
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Виктор Виктор
Виктор Виктор
Подземные войска Путина идут в наступление?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
У какого то рагуля в схроне пердак рванул.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Путин испытывает сейсмологическое оружие?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги