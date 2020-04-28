В Україні трапився землетрус: названо місце епіцентру

В Україні в Закарпатській області трапився землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

Подія трапилася в ніч на 28 квітня в 1:07, повідомляє пресслужба Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

"Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Ужгород Закарпатської області на глибині 3 км", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поштовхи були такої сили, що могли відчуватися всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах будівель.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 25 квітня, в Одеській області трапився землетрус. Сейсмологи повідомили про три поштовхи магнітудою 4,72, 4,9 і 5,3, епіцентр яких знаходився в так званій зоні Вранча (Румунія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті в районі Ужгорода 19 квітня відбулося відразу два землетруси.

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