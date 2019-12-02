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2 грудня • оновлено в 11:11
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В Україні шторм знищив популярний курорт: відео після НП

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У мережі опублікували відео, на якому показано наслідки шторму, що накрив курортне селище Кирилівку Запорізької області.

Запис на YouTube виклав користувач "КреативнийMax". На показаних кадрах видно, до чого призвели сильні пориви вітру. Багато літніх споруд на пляжі виявилися пошкодженими. По берегу розкидало частини будівельного сміття.

Зазначимо, що станом на початок грудня бази відпочинку на курорті все ще залишалися затопленими.

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Нагадаємо, що з 20 по 22 листопада на Азовському узбережжі вирувало негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 1,5-2 м призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі у Кирилівці.

В результаті шторму у Кирилівці затопило близько 40 баз відпочинку. У деяких місцях рівень води досяг 80 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада на узбережжі Азовського моря, в курортній Кирилівці трапилася сильна буря.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
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