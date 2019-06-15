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В Україні розсекретили військових Путіна, які "брали" Крим: імена і фото

14.6тЧитати матеріал російською

Російські військові з 758-го центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії в Севастополі брали активну участь в операції з захоплення Криму.

Дану інформацію вдалося дізнатися міжнародному волонтерському спільноті InformNapalm у ході моніторингу сторінок у соцмережах. "Роль підрозділів забезпечення в операції захоплення Криму була вагомою, адже вони здійснюють технічне та тилове забезпечення всіх видів збройних сил і окремих родів військ ЗС РФ", – пояснюють там.

Відзначається, що у переліку підрозділів ЗС РФ, причетних до захоплення Криму, оголошеному військовою прокуратурою України, цей підрозділ поки не фігурує. "Розслідування публікується з метою доповнення бази даних певних підрозділів і посадових осіб, яким може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину проти України", – заявили волонтери.

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758-й ЦМТЗ

758-й ЦМТЗ

InformNapalm

Зокрема, фотодокази участі в операції захоплення Криму опублікував на своїй сторінці в соцмережі російський військовий Данилов Сергій Сергійович, дата народження – 25.07.1991 р., м Сочі, Краснодарський край РФ.

Наприклад, в альбомі Данилова є фото нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 758-го центру МТЗ полковника Олексія Миколайовича Шишечкіна. На наступній фотографії – Сергій Данилов з товаришем по службі Владиславом Діденком, в обох медалі за окупацію Криму.

В Україні розсекретили військових Путіна, які "брали" Крим: імена і фото

"ВКонтакте" Сергія Данилова

В Україні розсекретили військових Путіна, які "брали" Крим: імена і фото

"ВКонтакте" Сергія Данилова

Сергій Данилов

Сергій Данилов

"ВКонтакте" Сергія Данилова

В Україні розсекретили військових Путіна, які "брали" Крим: імена і фото

"ВКонтакте" Сергія Данилова

В Україні розсекретили військових Путіна, які "брали" Крим: імена і фото

"ВКонтакте" Сергія Данилова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували підтвердження участі військових Чорноморського флоту Росії в анексії Криму в 2014 році. Всі вони служили в 184-й бригаді кораблів охорони водного району (184 БрКОВР).

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Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
пиздец,если тыловики такое устроили.то на что способен русский спец.это типа шутка,собсно как и статья.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А у нас и некто и не скрывал , что Крым возвращали от гитлеровских прихвостней . Секрет опять пастухи открыли .
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Иванов Петр
Иванов Петр
Прочитал "громкий" заголовок, прочитал текст и возник вопрос- ну, а дальше то, что? Запретят пацанам въезд на окраину?
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