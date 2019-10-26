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26 жовтня • оновлено в 12:58
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/ Розслідування

В Україні розкрили масштабну схему продажів авто: замішане МВС

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У селі Розсошенці під Полтавою поліція викрила групу осіб під керівництвом менеджера Міністерства внутрішніх справ, які підозрюються у продажу автомобілів із штафмайданчика.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "Полтавщина" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що за рік ймовірні зловмисники встигли реалізувати транспортні засоби більш ніж на 2 млн гривень. Одним з учасників угруповання була службова особа держпідприємства.

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Штрафмайданчик у Розсошенцях

Штрафмайданчик у Розсошенцях

Полтавщина

На початку жовтня 2019 трьом фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів. Зараз їм обрали запобіжні заходи. Посадову особу суд взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 153,7 тис грн, інші – знаходяться під домашнім арештом у нічний час доби.

Відповідно до реєстру судових рішень та порталу "Судова влада", підозрювані – це вже колишній в.о. директора Полтавської філії держпідприємства МВС України "Інформ-Ресурси" Дмитро Гнітій і колишні підприємці Анатолій Костиря та Сергій Олійник.

Гнітій працював на посаді керівника установи, яка займається штрафмайданчиком поблизу управління патрульної поліції Полтави.

Слідство встановило, що в 2018-2019 роках за сприяння чиновника група осіб позбулася не менше ніж від 10 автомобілів на загальну суму 2,2 млн грн. Вартість транспортних засобів визначали їх власники.

Повідомляється, що з різних регіонів України потрапляли на штрафмайданчик за різних обставин: були вилучені через заборгованість, судові розгляди, як речовий доказ у справі тощо. Сценарій зникнення був один. Гнітій, як керівник, нібито наказував охоронцям майданчики випустити з території машини. Їх вантажили на евакуатори і везли в невідомому напрямку. Потім продавали третім особам.

Слідству також вдалося встановити особу одного з покупців – це був житель Кременчука, який заплатив за авто $3500.

У Полтаві розкрили злочинну схему продажів авто

У Полтаві розкрили злочинну схему продажів авто

Полтавщина

У Полтаві продавали авто зі штрафмайданчика

У Полтаві продавали авто зі штрафмайданчика

Полтавщина

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше киянка організувала масштабну злочинну схему, за допомогою якої виманила у українців близько 10 мільйонів гривень. Вона і ще 4 особи під виглядом продажу автомобілів займалися шахрайством.

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Місце
Україна
Теги
авто Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...под руководством менеджера Министерства внутренних дел..." () Это что за звание такое Менеджер, это по стандартам НАТО? А вообще мусорА давно ОПГ и крышуют всю преступность - начиная от проституции, игорного бизнеса, наркоторговли и заканчивая заказными убийствами.
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