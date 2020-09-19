В Україні почалися масштабні навчання спільно з британськими військовими. Фото

У Миколаївській області України почався перший етап військових навчань "Об'єднані зусилля – 2020". У суботу, 19 вересня, британські та українські військові десантувалися з військово-транспортних літаків повітряних сил США й України під прикриттям українських винищувачів.

Як повідомило командування Збройних сил України, навчання в такому форматі проводяться вперше.

Відзначається, що їх метою є практичне виконання завдань у багатонаціональному середовищі за стандартами і процедурами НАТО, а також підвищення рівня сумісності підрозділів Збройних Сил та держав-партнерів.

Під час проходження маршрутів, українські та британські військові виконували завдання різної складності, зокрема взяття під контроль важливих районів, об'єктів.

Повідомляється, що одним із перших на українську землю разом з особовим складом десантувався командир 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великобританії бригадний генерал Джеймс Мартін.

"Спочатку повітряний десант, важке піхотне озброєння і техніку скидали з військово-транспортних літаків C-130 Hercules Королівських Повітряних Сил. Потім на бойовий курс зайшли українські військові літаки Іл-76МД та Ан-26", – відзначається в повідомленні.

Після цього вантажі і підрозділи десантно-штурмових військ Збройних Сил України десантувалися на парашутних платформах.

Також у ЗСУ зазначили, що в подальшому підрозділи десантно-штурмових військ ЗС України діятимуть спільно з військовослужбовцями 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великобританії під час планових етапів практичних дій навчань в ускладнених умовах тактичної обстановки.

Тим часом у командуванні ОС ЗСУ поки тривають заходи оперативної підготовки особового складу до стратегічних командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля – 2020".

"Проводяться штабні тренування, під час яких здійснюється злагодження структурних підрозділів Командування з питань планування та управління військами (силами) під час ведення операції сил оборони", – повідомив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, під час тренування вивчається система роботи органів військового управління за стандартами держав-членів НАТО, а також визначаються адаптивні методики і методи управління військами.

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