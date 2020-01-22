В Україні почали впроваджувати стандарти НАТО: що зміниться

У січні 2020 року в Україні почалося впровадження перших дорожніх карт ЗСУ на стандарти НАТО.

Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, передає Інтерфакс-Україна.

"У Брюсселі у нас були системні зустрічі, на яких ми домовилися про дорожні карти переходу на стандарти Альянсу. Як повинна впроваджуватися реформа в тісній кооперації з НАТО, щоб вони розуміли наші дії і повністю підтримували їх – ці дорожні карти були узгоджені й підтримані. Перші дорожні карти вже будуть в січні, тому що стандартів там кілька сотен", – пояснив глава Міноборони.

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Загороднюк додав, що дорожня карта буде складатися з огляду на стан різних видів і родів військ.

"У деяких він (стан) такий, що можна вже завтра сертифікацію проходити, в деяких її вже пройшли (як-от у Силах спеціальних операцій), а в деяких – необхідно починати все з самого початку", – повідомив міністра.

Загороднюк уточнив, що Військово-морські сили України вже фактично відповідають стандартам НАТО, адже багато хто з персоналу пройшли службу і навчання в структурах Альянсу.

НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація провела зустріч з керівництвом НАТО, яке своєю чергою високо оцінило впровадження реформ у секторі безпеки й оборони України.

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