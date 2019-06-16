В Україні для кримчан введуть нові правила в'їзду: в чому суть

Жителі анексованого Росією Криму обов'язково звітуватимуть про мету поїздки на материкову Україну при в'їзді.

Про це розповів перший заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі в Херсоні, передає "Крім.Реаліі".

"Це дозволить нам більш ретельно проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму і визначити тенденції. Ми проводили попередні моніторинги і можемо сказати, що основна частина звертається за рішенням проблем документування", – пояснив Куркчі.

За його словами, кримчани, які перетинають адмінкордон, діляться на кілька категорій. Деякі це роблять для отримання медичних послуг. Також є частина, яка їздить на навчання на материкову частину України.

Адмінкордон - Крим ru.krymr.com

І зовсім невелика кількість осіб перетинає кордон, щоб поїхати далі на відпочинок або по інших справах. Уточнюється, що в 2018 році подібний моніторинг вже проводили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в кримських пабліках жителі Криму зізналися, що велика частина з них мріє повернутися до України. Справа в тому, що люди незадоволені умовами життя при окупаційній владі.

У травні про це заявили на медіафорумі ОНФ президенту РФ Володимиру Путіну. Зокрема, кримчани поскаржилися на дорожнечу життя і відсутність розвитку на півострові бізнесу та інфраструктури.

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