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В Україні для кримчан введуть нові правила в'їзду: в чому суть

14.2тЧитати матеріал російською

Жителі анексованого Росією Криму обов'язково звітуватимуть про мету поїздки на материкову Україну при в'їзді.

Про це розповів перший заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі в Херсоні, передає "Крім.Реаліі".

"Це дозволить нам більш ретельно проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму і визначити тенденції. Ми проводили попередні моніторинги і можемо сказати, що основна частина звертається за рішенням проблем документування", – пояснив Куркчі.

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За його словами, кримчани, які перетинають адмінкордон, діляться на кілька категорій. Деякі це роблять для отримання медичних послуг. Також є частина, яка їздить на навчання на материкову частину України.

Адмінкордон - Крим

Адмінкордон - Крим

ru.krymr.com

І зовсім невелика кількість осіб перетинає кордон, щоб поїхати далі на відпочинок або по інших справах. Уточнюється, що в 2018 році подібний моніторинг вже проводили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в кримських пабліках жителі Криму зізналися, що велика частина з них мріє повернутися до України. Справа в тому, що люди незадоволені умовами життя при окупаційній владі.

У травні про це заявили на медіафорумі ОНФ президенту РФ Володимиру Путіну. Зокрема, кримчани поскаржилися на дорожнечу життя і відсутність розвитку на півострові бізнесу та інфраструктури.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Синежёлтые наперегонки из кожи согласны вылезть, лишь бы хоть что наврать про Крым, а их Крымчане в открытую посылают на банан. Но они будто глухие и слепые, снова за своё, а это прямое следствие т.упости и д.ебилизма.
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Клинцов Александр
Клинцов Александр
У большинства комментаторов из РФ иллюзорное представление о неисчислимых благах, которые принесла Россия в Крым. И самое умилительное то, что они хотят убедить в этом самих крымчан. Должен вас, дорогие старшие братья и сёстры, огорчить: ничего существенно для среднестатического крымчанина в смысле материальных благ не изменилось. Покупательная способность пенсий и зарплат осталась прежней, коррупция тоже прежняя, вот только на власть, в отличие от Украины, нельзя гавкать. России нужен был Севастополь и всё, что делается в Крыму, направлено на него.
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Ганночка Владимир
Ганночка Владимир
Клинцов Александр, Не неси чушь.В Крыму всё прекрасно.Россия -молодец,а Путина мы любим.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Клинцов Александр, Ты когда был в Крыму?
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ефимов владимир
ефимов владимир
При посещении Крыма хухлами им будут задавать один вопрос:"Чей Крым?".
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