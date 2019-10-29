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29 жовтня • оновлено в 15:56
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В Угорщині розбився автобус із українцями: фото

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В Угорщині вранці 29 жовтня у жахливу ДТП потрапив мікроавтобус із українцями, в результаті якої постраждали семеро пасажирів.

Аварія трапилася на перехресті шосейних доріг 41 та 403 поблизу міста Ніредьгаза. Про це пише Mukachevo.net, посилаючись на дані поліції угорського округу Саболч-Сатмар-Бере.

Повідомляється, що транспортний засіб на великій швидкості врізався у відбійник, вилетів у кювет і перекинувся.

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В Угорщині розбився автобус із українцями

В Угорщині розбився автобус із українцями

Mukachevo.net

Один із пасажирів виявився затиснутим у салоні, відтак його довелося звільняти рятувальникам. Усіх постраждалих українців негайно відвезли до лікарні.

Мікроавтобус на великій швидкості врізався у відбійник

Мікроавтобус на великій швидкості врізався у відбійник

Mukachevo.net

Він вилетів у кювет і перекинувся

Він вилетів у кювет і перекинувся

Mukachevo.net

У результаті ДТП постраждали семеро українців

У результаті ДТП постраждали семеро українців

Зазначається, що причиною аварії могли стати і природні фактори, зокрема великий туман, і неуважність водія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Угорщині мікроавтобус з громадянами України на великій швидкості вилетів із траси і врізався в дерево. У результаті ДТП 10 пасажирів автобуса госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Аварія трапилася вранці 19 жовтня неподалік від кордону зі Словаччиною поряд із угорським селом Пацини.

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Угорщина
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ДТП аварія
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