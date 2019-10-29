В Угорщині розбився автобус із українцями: фото

В Угорщині вранці 29 жовтня у жахливу ДТП потрапив мікроавтобус із українцями, в результаті якої постраждали семеро пасажирів.
Аварія трапилася на перехресті шосейних доріг 41 та 403 поблизу міста Ніредьгаза. Про це пише Mukachevo.net, посилаючись на дані поліції угорського округу Саболч-Сатмар-Бере.
Повідомляється, що транспортний засіб на великій швидкості врізався у відбійник, вилетів у кювет і перекинувся.
В Угорщині розбився автобус із українцями
Mukachevo.net
Один із пасажирів виявився затиснутим у салоні, відтак його довелося звільняти рятувальникам. Усіх постраждалих українців негайно відвезли до лікарні.
Мікроавтобус на великій швидкості врізався у відбійник
Mukachevo.net
Він вилетів у кювет і перекинувся
Mukachevo.net
У результаті ДТП постраждали семеро українців
Зазначається, що причиною аварії могли стати і природні фактори, зокрема великий туман, і неуважність водія.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Угорщині мікроавтобус з громадянами України на великій швидкості вилетів із траси і врізався в дерево. У результаті ДТП 10 пасажирів автобуса госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Аварія трапилася вранці 19 жовтня неподалік від кордону зі Словаччиною поряд із угорським селом Пацини.
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