У "Слузі народу" розгорівся новий скандал довкола Арахамії: що відомо

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія нібито полетів в ОАЕ для переговорів з "підозрюваним у вбивстві бізнесменом".

Про це заявив анонімний телеграм-канал "Темний Лицар", за яким, як припускають ЗМІ, може стояти колега Арахамії по фракції – Максим Бужанський або Олександр Дубінський.

"Мета цих зустрічей – повернути компанії Сидоренка на український ринок друку паспортів і айді-карт. Також Сидоренко вимагає передати йому оперативне управління поліграфкомбінату "Україна". Проєкт ЄДАПС-2 повинен бути запущений під приводом переходу на "країну в смартфоні", – заявило джерело.

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При цьому він заявив, що "як передоплату Арахамії передані в ОАЕ 15 млн доларів готівкою".

Давид Арахамія Главком

У свою чергу телеграм-канал "Білого лицаря", автором якого в мережі називають Арахамію, назвав цю інформацію фейком.

"За нашими даними, Арахамія в Києві сьогодні провів мінімум три зустрічі в комітеті і з НДУ своєї фракції", – написав він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як в Україну повертається корупційний спрут і чим загрожують "нові паспорти" від Арахамії.

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