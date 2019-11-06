Ціна питання – $ 9000: працівники СБУ погоріли на продажу незаконного прослуховування

Служба безпеки України викрила злочинну схему колишніх і чинних працівників спецслужби з продажу телефонних розмов громадян.

Про це у середу, 6 листопада, повідомляє пресслужба СБУ. Прослуховування абонентів велося незаконним способом (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, працівники Управління внутрішньої безпеки встановили, що колишній працівник спецслужби через свої перевірені зв'язку шукав клієнтів, які хотіли отримати інформацію. Потім чинні працівники Служби безпеки технічно забезпечували отримання даних, що цікавлять замовника.

В СБУ погоріли на продажу незаконного прослуховування

Вартість прослуховування одного абонентського номера на два місяці становила дев'ять тисяч доларів США. Досудове слідство поки не може назвати точну кількість абонентів, які постраждали від рук фігурантів справи.

За фактом незаконних дій було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії, ухвалюється рішення про оголошення фігурантам справи про підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Операція з викриття зловмисників проводилася спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури", – резюмували в СБУ.

В СБУ продавали телефонні розмови громадян Пресслужба СБУ

В СБУ продавали телефонні розмови громадян Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ДБР заявили про те, що виявили працівника СБУ, який продавав телефонні розмови українців, зокрема і відомих особистостей.

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