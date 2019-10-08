У "ЛНР" "похвалилися" унікальним плаваючим БТР. Фото

На території "ЛНР" був помічений плаваючий бронетранспортер-екскаватор, розроблений ще в СРСР.

Фото машини забезпечення переправ (МОП) опублікував у Twitter користувач Zoka. Бойова техніка стоїть на озброєнні "Народної міліції республіки".

Російські ЗМІ пишуть, що ці вона унікальна й була виготовлена на Луганському тепловозобудівному заводі. За основу слугував серійний плаваючий транспортер ПТС-3.

Бойова машина важить 25 тонн і може взяти на борт ще до 16 тонн вантажу. Швидкість пересування на воді доходила до 15 км/год. Потужність двигуна становила 710 к. с. Максимальна швидкість по шосе – до 60 км/год. Запас ходу – 500 кілометрів.

МОП отримала екскаваторне і бульдозерное обладнання. Для вогневої підтримки справа в передній частині корпусу була встановлена вежа з кулеметним озброєнням, яка обертається.

МОП Twitter

МОП Twitter

МОП Twitter

МОП Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ЛНР" провели масштабні заходи на честь 5-річчя "Народної міліції республіки", засвітивши велику кількість військової техніки.

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