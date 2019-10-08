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9 жовтня • оновлено в 05:23
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/ Розслідування

У "ЛНР" "похвалилися" унікальним плаваючим БТР. Фото

10.7т Читати матеріал російською

На території "ЛНР" був помічений плаваючий бронетранспортер-екскаватор, розроблений ще в СРСР.

Фото машини забезпечення переправ (МОП) опублікував у Twitter користувач Zoka. Бойова техніка стоїть на озброєнні "Народної міліції республіки".

Російські ЗМІ пишуть, що ці вона унікальна й була виготовлена на Луганському тепловозобудівному заводі. За основу слугував серійний плаваючий транспортер ПТС-3.

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Бойова машина важить 25 тонн і може взяти на борт ще до 16 тонн вантажу. Швидкість пересування на воді доходила до 15 км/год. Потужність двигуна становила 710 к. с. Максимальна швидкість по шосе – до 60 км/год. Запас ходу – 500 кілометрів.

МОП отримала екскаваторне і бульдозерное обладнання. Для вогневої підтримки справа в передній частині корпусу була встановлена вежа з кулеметним озброєнням, яка обертається.

МОП

МОП

Twitter

МОП

МОП

Twitter

МОП

МОП

Twitter

МОП

МОП

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "ЛНР" провели масштабні заходи на честь 5-річчя "Народної міліції республіки", засвітивши велику кількість військової техніки.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР тероризм Донбас
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это вам не гаубица Богдана со свинометом Молот, поставленным в кузов Краза. Кстати, а что с ней? Выпуск наладили?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Федоров Федор, старые отремонтировали. Раненых считают ...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
груда ржавого металолома
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Пойдёт - через Днепр переправляться ...
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