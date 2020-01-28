"Лайкав українські новини": в "ЛНР" хлопця посадили на 6 років за активність у соцмережах

Терористи на тимчасово окупованих територіях Донбасу постійно збільшують "обмінний фонд", затримуючи людей з надуманих і політичних причин – навіть за "лайки" в соцмережах.

Про це повідомив у ефірі ObozTV представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський з посиланням на інформацію правозахисників, з якими співпрацює Офіс омбудсмена.

"Незаконні збройні формування на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей постійно затримують людей. Тільки минулого тижня були випадки, коли трьох громадян затримали. Одного вони вже засудили за своїми т. зв. "законами", – розповів Лисянський.

За його словами, "загальний нагляд" в ОРДЛО здійснює ФСБ РФ, тому якщо людину схопили з якихось надуманих причин – цьому ніхто не завадить.

"Лайкав проукраїнські новини – ув'язнили на шість років"

Як приклад Лисянський навів хлопця, якого у т. зв. "ЛНР" ув'язнили на 6 років за лайки проукраїнських новин у соцмережах.

"У нас є кейс. До уповноваженої (Людмили Денисової. – Ред.) звернулася мати хлопця з Луганська Сергія Русинова. Він навчався в Луганському технікумі культури і мистецтв і просто "лайкав" проукраїнські новини, вів дискусії у соціальних мережах зі своїми студентами-однокурсниками, підтримував Україну. Все. Шість років", – зазначив він.

За даними чиновника, Русинов відбував покарання у Слов'яносербській колонії, однак нещодавно був переведений до Краснолуцької виправної колонії №19.

"За інформацією "Східної правозахисної групи", яка є партнером Офісу омбудсмена, його нещодавно перевели до 19-ї колонії в селі Вахрушеве Луганської області. Там із ним перебувають ще троє людей молодого віку – 18-20 років – які теж засуджені за політичними статтями", – уточнив Лисянський.

Обмін полоненими 29 грудня 2019 року president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з'явився список цивільних осіб, які залишаються в полоні російсько-терористичних військ після обміну полоненими 29 грудня між Україною і "Л/ДНР".

Раніше звільнений з полону "ЛНР" українець Денис Секацький заявив, що заплатив терористам 32 тисячі доларів за включення до списку на обмін. За його словами, така ситуація склалася тільки з тими українцями, про яких мовчали ЗМІ.

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