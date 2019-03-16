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"В орбіті "русского міра": генерал пояснив, чому Україна втратила частину Донбасу

1.2тЧитати матеріал російською

Щоб зберегти контроль над Донбасом і не дозволити Росії його окупувати у 2014 році, Київ повинен був діяти більш рішуче.

Про це заявив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант запасу Василь Богдан. "Вважаю, що коли йдеться про долю держави, її керівництво повинно діяти більш рішучим", – сказав він "Фактам".

За словами Богдана, свою роль також зіграло те, що місцева еліта була на боці окупантів.

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"В орбіті "русского міра": генерал пояснив, чому Україна втратила частину Донбасу

"Факти"

"Місцева еліта Донеччини, Луганщини, Криму, та й інших областей (хоча там все було трохи по-іншому) не впоралася зі своєю роллю. Вона частково була корумпована Росією, частково перебувала в орбіті "русского міра". Так само і керівники правоохоронних органів", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що Україна повинна повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим тільки силовим шляхом.

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Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
ОБЪЕКТИВНО:Чем больше обращаешь внимание на прошедшие события 2014 года, тем больше начинаешь понимать, что такая масштабная акция как майдан проводилась не ради того чтобы бороться с правительством януковича, а ради того, чтобы спровоцировать войну Украины с Россией. Доверчивых украинских "революционеров" ловко использовали во время протестных акций в Киеве, подстрекая их выкрикивать русофобские лозунги, которые были совсем не к месту в общем русле борьбы с коррумпированным режимом зэка-президента. Искусственно раздутая антирусская истерия в стране, где более одной трети населения являются русскими однозначно должна была привести к ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ, которая выгодна прежде всего США и ЕС, опасающихся явного геополитического усиления России. Несчастному украинскому народу, уставшему от коррупции и произвола собственных властей различных политических направлений, уготовили УНИЗИТЕЛЬНУЮ и НЕБЛАГОДАРНУЮ роль ПУШЕЧНОГО МЯСА в противостоянии с Россией. Это противостояние не имеет НИКАКИХ ШАНСОВ на успех и ставит украинцев в положение покорных и безропотных СТАТИСТОВ в развернувшемся очередном мировом конфликте.
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