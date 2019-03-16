"В орбіті "русского міра": генерал пояснив, чому Україна втратила частину Донбасу

Щоб зберегти контроль над Донбасом і не дозволити Росії його окупувати у 2014 році, Київ повинен був діяти більш рішуче.

Про це заявив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант запасу Василь Богдан. "Вважаю, що коли йдеться про долю держави, її керівництво повинно діяти більш рішучим", – сказав він "Фактам".

За словами Богдана, свою роль також зіграло те, що місцева еліта була на боці окупантів.

"Факти"

"Місцева еліта Донеччини, Луганщини, Криму, та й інших областей (хоча там все було трохи по-іншому) не впоралася зі своєю роллю. Вона частково була корумпована Росією, частково перебувала в орбіті "русского міра". Так само і керівники правоохоронних органів", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що Україна повинна повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим тільки силовим шляхом.

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