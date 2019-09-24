Зґвалтував і перерізав горло: на Донеччині жорстоко вбили дівчинку

У понеділок, 23 вересня, в окупованому Харцизьку (Донецька область) виявили тіло 13-річної дівчинки зі слідами насильницької смерті.

Труп знайшли рятувальники після гасіння пожежі, написала пресслужба так званого МВС "ДНР".

На загиблій було багато колото-різаних поранень тіла та шиї.

В окупованому Харцизьку жорстоко вбили 13-річну дівчинку

Особистості ймовірних підозрюваних у вбивстві вже встановили, проводитимуться заходи щодо затримання зловмисників.

За фактом порушили кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого "ст. 106 КК ДНР (вбивство)".

Як написав "Острів", пожежники ліквідували загоряння на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Шалімова.

Видання з посиланням на слова користувачів соцмереж написало, що вбивця нібито зґвалтував дівчинку, перерізав їй горло, а потім, замітаючи сліди, здійснив підпал.

"Дівчина нібито з кимось списалася через соціальні мережі під час відсутності батьків і запросила невідомого в гості", – зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному із сіл на Житомирщині батьки вбили свою маленьку дочку, яку відвоювали у прийомних матері та батька.

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