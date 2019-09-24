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24 вересня • оновлено в 15:45
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/ Розслідування

Зґвалтував і перерізав горло: на Донеччині жорстоко вбили дівчинку

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У понеділок, 23 вересня, в окупованому Харцизьку (Донецька область) виявили тіло 13-річної дівчинки зі слідами насильницької смерті.

Труп знайшли рятувальники після гасіння пожежі, написала пресслужба так званого МВС "ДНР".

На загиблій було багато колото-різаних поранень тіла та шиї.

В окупованому Харцизьку жорстоко вбили 13-річну дівчинку

В окупованому Харцизьку жорстоко вбили 13-річну дівчинку

Особистості ймовірних підозрюваних у вбивстві вже встановили, проводитимуться заходи щодо затримання зловмисників.

За фактом порушили кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого "ст. 106 КК ДНР (вбивство)".

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"Чорне місиво без обличчя": у Харкові підліток по-звірячому вбив дівчину

Як написав "Острів", пожежники ліквідували загоряння на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Шалімова.

Видання з посиланням на слова користувачів соцмереж написало, що вбивця нібито зґвалтував дівчинку, перерізав їй горло, а потім, замітаючи сліди, здійснив підпал.

"Дівчина нібито з кимось списалася через соціальні мережі під час відсутності батьків і запросила невідомого в гості", – зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному із сіл на Житомирщині батьки вбили свою маленьку дочку, яку відвоювали у прийомних матері та батька.

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Місце
Україна Донецьк
Тег
вбивство
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
4 марта 2014 год. Цитата "великого" Ху@ла
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это асвабадитель с расеи. Только эти животные с женщинами и детьми "ваюют" - как и завещал их фюрер путЕн! Цитата этого воШьдя кацaпского скота - "Мы поставим перед нашими войсками женщин и детей. И посмотрим, как ВСУ будут стрелять!"
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70rus xxx
70rus xxx
А на неоккупированых подобное не происходит?
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Борисс Робот
Борисс Робот
70rus xxx, а ты что виноват...??? ну родился ты немного некондиционным... но ведь за это не наказывают...
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70rus xxx
70rus xxx
Кацaп Кацaпыч, Может,простишь меня,а?
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