ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

В Одесу зайшли бойові кораблі НАТО. Фото та відео

509Читати матеріал російською

У четвер, 4 липня, в Одеський морський порт зайшли три фрегата НАТО і британський есмінець.

Як повідомляє "Думська", перший в порт прибув флагман постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto. Другим до 18-го причалу пришвартувався британський есмінець D37 Duncan.

Пізніше до 22-го причалу порту був пришвартований турецький фрегат F241 Turgutreis, а в полудень завершена постановка румунського F221 Regele Ferdinand до 23 причалу.

Новини
Україна в ЄС і НАТО: Зеленський зробив заяву

Відомо, що всі прибулі кораблі простоять в Одесі до 8 липня. Морські судна візьмуть участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019" і будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

Українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019" (Sea Breeze 2019) стартували 1 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також в північно-західній частині Чорного моря. Вони триватимуть до 12 липня.

В ході навчань військові з двох десятків країн (Румунія, Болгарія, Туреччина і Грузія та ін.) Відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО – на землі, у воді, під водою і в повітрі.

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін віддав наказ перекрити ділянку Чорного моря, де 1 липня повинні були стартувати найбільші україно-американські військово-морські навчання Sea Breeze-2019.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
УкраїнаОдеса
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel