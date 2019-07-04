В Одесу зайшли бойові кораблі НАТО. Фото та відео

У четвер, 4 липня, в Одеський морський порт зайшли три фрегата НАТО і британський есмінець.

Як повідомляє "Думська", перший в порт прибув флагман постійної групи SNMG2 канадський фрегат Toronto. Другим до 18-го причалу пришвартувався британський есмінець D37 Duncan.

Пізніше до 22-го причалу порту був пришвартований турецький фрегат F241 Turgutreis, а в полудень завершена постановка румунського F221 Regele Ferdinand до 23 причалу.

Відомо, що всі прибулі кораблі простоять в Одесі до 8 липня. Морські судна візьмуть участь в міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019" і будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

Українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019" (Sea Breeze 2019) стартували 1 липня в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також в північно-західній частині Чорного моря. Вони триватимуть до 12 липня.

В ході навчань військові з двох десятків країн (Румунія, Болгарія, Туреччина і Грузія та ін.) Відпрацюють виконання завдань за стандартами НАТО – на землі, у воді, під водою і в повітрі.

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

В Одесу зайшли кораблі НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін віддав наказ перекрити ділянку Чорного моря, де 1 липня повинні були стартувати найбільші україно-американські військово-морські навчання Sea Breeze-2019.

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