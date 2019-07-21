В Одеській області знову пропали дівчата: поліція почала розшук

В Одеській області поліція веде розшук двох неповнолітніх дівчаток, який пішли з дому і не повернулися.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі регіону.

Так, правоохоронці розшукують Діану Співак, яка 15 липня 2019 року дівчинка пішла з дому в магазин і до теперішнього часу не повернулася.

"Неповнолітня Співак Діана Олександрівна, 2006 року народження. Прикмети: зріст 160 см, волосся світле коротке (наголо), худорлявої статури. Була одягнена: футболка і шорти", – йдеться в повідомленні.

Діана Співак НПУ

Також 21 липня стало відомо з дому пропала Довганюк Анастасія, 2009 року народження.

"Прикмети: зріст 140 см., середньої статури, волосся каштанове, довге, очі карі. Була одягнена: шорти різнокольорові з візерунком листя, майка зеленого кольору і гумові капці синього кольору", – повідомили в поліції.

Однак пізніше в НПУ відзначили, що дитина знайшлася. Ніяких протиправних дій щодо неї не здійснювалося.

Довганюк Анастасія НПУ

Довганюк Анастасія НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Білогородка, Києво-Святошинського району Київської області зникла 12-річна дівчинка, Серик Анастасія.

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