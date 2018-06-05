В Одеській області сталася смертельна ДТП з маршруткою

На трасі в Одеській області лоб в лоб зіткнулися маршрутка і вантажний мікроавтобус. В результаті одна людина загинула і ще кілька отримали травми.

ДТП сталося 5 червня поруч із селом Дмитрівка Кілійського району. Водій вантажного буса виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку.

"Водій вантажного мікроавтобуса загинув на місці події. Також травми отримала жінка-пасажир цього ж авто та пасажири маршрутки. Водій маршрутного автобуса не постраждав", - повідомили в ГУ Національної поліції Одещини.

Кримінальне провадження відкрите за ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Також повідомимо про інші смертельні ДТП, що сталися в Україні 4 червня.

У Дніпрі легковий автомобіль Skoda на швидкості з'їхав на тротуар і врізався в зупинку з людьми. В результаті 69-річна жінка загинула на місці події, а 25-річна дівчина отримала травми. Також травми отримав 26-річний водій авто.

Що стало причиною аварії - на даний момент невідомо. Зазначимо, що в результаті удару, металева конструкція зупинки була вирвана "з коренем".

На трасі біля села Іванівка Кобеляцького району Полтавщини сталася аварія, в якій загинули двоє людей. Легковик ВАЗ-2106, яким керував 43-річний чоловік, на повному ходу в'їхав у самохідний оприскувач John Deere. Водій і 41-річний пасажир ВАЗа не вижили.

Новини В Одесі сталася смертельна ДТП з жінкою і дитиною

Ще одне ДТП в Полтавській області сталося в селищі Котельва. Там легковий автомобіль Ford з'їхав з дороги і врізався в дерево. В результаті передня частина авто перетворилася на купу заліза. Водій загинув на місці події, а двоє пасажирів отримали травми. Одного з постраждалих довелося визволяти рятувальникам, оскільки чоловік був затиснутий в салоні.

У селі Рибне Тисменицького району Івано-Франківської області 31-річний водій Nissan не впорався з керуванням і зіткнувся із зустрічною вантажівкою. Водій легкового авто загинув на місці.

Раніше повідомлялося про страшну ДТП в селі Озери Київської області, де водій буса насмерть збив 52-річного пішохода і, не зупиняючись, зник з місця події.

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