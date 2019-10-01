В Одеській області батько жорстоко побив 8-річного сина

У місті Ізмаїл Одеської області батько побив 8-річного сина через те, що хлопчик відмовився їсти.

По допомогу до правоохоронців звернулася мати постраждалої дитини, повідомила пресслужба Ізмаїльського відділу поліції в Одеській області.

Вона розповіла, що залишила сина вдома з чоловіком, а коли повернулася, побачила на обличчі хлопчика синці. Налякана дитина розповіла, що батько розлютився на неї через відмову вечеряти та кілька разів вдарив рукою по обличчю. Жінка, хвилюючись, що інцидент може повторитися, повідомила про випадок до поліції.

В Одеській області батько жорстоко побив свого 8-річного сина. Ілюстрація

Правоохоронці опитали чоловіка. Такий вчинок він намагався виправдати вжитим напередодні алкоголем.

Стосовно порушника склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.

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