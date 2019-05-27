В Одесі у колонії в'язні влаштували бунт і втекли: всі подробиці. Фото й відео

У понеділок, 27 травня, в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі стався бунт ув'язнених.

Що відомо:

бунт виник за вказівкою "злодіїв у законі";

під час події постраждали чотири особи, загиблих немає;

для придушення бунту Нацгвардія взяла будівлю в'язниці штурмом;

ніхто з колонії не втік, все призвідники бунту встановлені;

поліція встановила контроль над колонією.

Після бунту ув'язнених поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за статтею 392 (дії, які дезорганізують роботу установ виконання покарань) КК (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, нині ситуація повністю контролюється правоохоронними органами. Призвідники безладу ізольовані, з ув'язненими ведуться переговори.

Пожежу, що виникла під час бунту у виправній колонії Одеси, вдалося ліквідувати. Однак приблизно 30 засуджених досі залишаються забарикадованими в одному з адміністративних приміщень пенітенціарної установи.

У поліції зазначили, що попередньо під час бунту постраждали четверо працівників колонії, їм була надана медична допомога. Загиблих серед співробітників колонії або в'язнів немає.

Для стабілізації ситуації, яка склалася на території колонії, створений штаб у складі представників різних силових структур.

Зазначається, що після локалізації пожежі, яка виникла в результаті загоряння автомобіля, почне роботу слідчо-оперативна група поліції.

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у Facebook повідомив, що бунт у колонії виник за вказівкою "злодіїв у законі".

"Мета – дестабілізувати ситуацію, але завдяки грамотним діям співробітників ДКВС і Національної поліції України їм цього не вдалося зробити", – зазначив він.

Омбудсмен Людмила Денисова вже направила до Одеси свого представника для з'ясування всіх обставин НП.

"Попередньо причиною бунту встановлені обшуки, які проводили в засуджених. Заручниками бунтарів стали троє медпрацівників і троє охоронців, які перебували в локальних зонах колонії. Вони вже звільнені", – написала вона у Facebook.

Денисова підкреслила, що зараз ситуація під контролем поліції, засуджені розійшлися в локальні сектори. За словами її представника, порушення прав ув'язнених під час придушення бунту з боку правоохоронців не було, ніхто суттєво не постраждав. З колонії вивезли п'ятьох порушників режиму.

Поліція придушила бунт у колонії od.npu.gov.ua

Поліція придушила бунт у колонії od.npu.gov.ua

Поліція придушила бунт у колонії od.npu.gov.ua

Зазначимо: видання Odessa.online повідомляло, що є непідтверджена інформація про втечу шести ув'язнених.

Крім того, на території колонії сталася пожежа. Можливо, підпалили автомобіль. Рятувальники на запитання очевидців відповідають, що проводяться навчання. Однак свідки НП говорять про пожежу в приміщенні.

Для придушення бунту Національна гвардія взяла будівлю колонії штурмом. Нацгвардійці затримали одного з шести в'язнів-утікачів. Двом співробітникам колонії і одному ув'язненому надали медичну допомогу.

Зараз Люстдорфська дорога перекрита.

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії Оdessa.online

Бунт в одеській колонії dumskaya.net

Бунт в одеській колонії dumskaya.net

Бунт в одеській колонії dumskaya.net

Бунт в одеській колонії dumskaya.net

Бунт в одеській колонії dumskaya.net

Бунт в одеській колонії dumskaya.net

Бунт в одеській колонії dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у виправній колонії, поблизу села Хутори Черкаської області, стався п'яний бунт. НП зафіксували під час нічного перерахунку засуджених, у бунті взяли участь, за попередніми даними, 12 осіб.

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