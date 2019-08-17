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В Одесі в готелі заживо згоріли вісім осіб: усі подробиці

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В Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ГоСЧС), загинули вісім осіб, ще 10 постраждали.

Відзначається, що повідомлення про спалах надійшло о 01:34. Воно відбулося на другому поверсі, вогонь охопив 1000 м. кв.

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В Одесі в готелі заживо згоріли вісім осіб: усі подробиці

До гасіння пожежі було залучено 50 надзвичайників та 13 одиниць техніки. Ліквідувати пожежу вдалося о 04:32 ранку.

Глава ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що о 10:00 17 серпня відбудеться брифінг щодо трагедії в Одесі. "Сьогодні ж о 10:00 в ДСНС відбудеться брифінг щодо трагедії в одеському готелі, деталі якого повідомимо вже потім", – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 15 серпня, в Чернівцях по вулиці Білоруській спалахнула масштабна пожежа на цегельному заводі.

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Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Зараз Скабєєва буде розказувати, що це нацики в Одесі живцем палять руських за російську мову.
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