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В Одесі ''євробляха'' влетіла в нацгвардійців: подробиці і фото 18+

7.4тЧитати матеріал російською

У суботу, 30 березня, в Одесі трапилася страшна ДТП, в результаті якої загинув один боєць Нацгвардії. Ще двох госпіталізували.

Нацгвардійцев, які приступили до патрулювання міста напередодні виборів, збив автомобіль Opel на єврономерах. Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв у Facebook.

За його даними, в машині також троє травмованих. Водій був затриманий відповідно до ст. 208 КПК.

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ДТП в Одесі

ДТП в Одесі

Facebook Сергей Князев

Подробиці повідомив у Facebook начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков. Як з'ясувалося, автомобіль вилетів на тротуар, де збив бійців Нацгвардії і завдав їм травми, несумісні з життям.

Флоря Віталій Валентинович, 1996 року народження, загинув на місці ДТП.

Двох патрульних доставили в лікарню у важкому стані.

ДТП в Одесі

ДТП в Одесі

Facebook Євген Жуков

ДТП в Одесі

ДТП в Одесі

Facebook Євген Жуков

ДТП в Одесі

ДТП в Одесі

Facebook Євген Жуков

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на мосту Метро вночі 28 лютого сталася страшна аварія. Карета "швидкої допомоги" зіткнулася з автомобілем ZAZ Vida, в результаті чого загинули троє людей.

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Особи
Сергій КнязєвЄвген Жуков
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
Національна гвардіяДТП
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