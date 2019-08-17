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В Одесі сталася друга за добу масштабна пожежа: деталі НП

10.1т Читати матеріал російською

В Одесі в суботу, 17 серпня, спалахнула пожежа в одній із квартир багатоповерхівки.

Це сталося на 8 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку на проспекті Небесної сотні, повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС на сторінці у Facebook.

Загиблих і постраждалих при інциденті немає. Як встановили рятувальники, осередком займання стали 3 газові балони. Вогонь перекинувся на 7 і 9 поверхи.

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Ілюстрація. Пожежа

Ілюстрація. Пожежа

Соцмережі

Фото з місця НП

Фото з місця НП

odessa.online

Уточнюється, що про інцидент рятувальникам повідомили о 15:07, о 15:15 вони прибули на місце виклику. О 15:40 пожежу було локалізовано і о 15:47 – ліквідовано.

"Під час гасіння пожежі евакуйовано 5 осіб. Причина пожежі, збиток та власники квартир – встановлюються. Від ДСНС залучалося 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 рятувальники з особового складу", – підсумували в прес-службі.

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Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа ГосЧС
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