В Одесі сталася друга за добу масштабна пожежа: деталі НП

В Одесі в суботу, 17 серпня, спалахнула пожежа в одній із квартир багатоповерхівки.

Це сталося на 8 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку на проспекті Небесної сотні, повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС на сторінці у Facebook.

Загиблих і постраждалих при інциденті немає. Як встановили рятувальники, осередком займання стали 3 газові балони. Вогонь перекинувся на 7 і 9 поверхи.

Ілюстрація. Пожежа Соцмережі

Фото з місця НП odessa.online

Уточнюється, що про інцидент рятувальникам повідомили о 15:07, о 15:15 вони прибули на місце виклику. О 15:40 пожежу було локалізовано і о 15:47 – ліквідовано.

"Під час гасіння пожежі евакуйовано 5 осіб. Причина пожежі, збиток та власники квартир – встановлюються. Від ДСНС залучалося 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 рятувальники з особового складу", – підсумували в прес-службі.

Як писав OBOZREVATEL:

В Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа, в результаті якої загинули дев'ятеро людей.

На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій того, що сталося, поліція розглядає інсценування з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, у закладі проводилася перевірка в рамках шоу "Ревізор", під час якої в готелі знайшли безліч порушень.

Керівництво не дозволило провести планову перевірку готелю в липні 2019 року.

Власником "Токіо Стар" є 47-річний бізнесмен Вадим Чорний, відомий своєю сумнівною репутацією.

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