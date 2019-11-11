В Одесі розбили меморіальну дошку патріоту, який загинув 2 травня 2014 року. фото

В Одесі розбили меморіальну дошку активісту Євромайдана Ігорю Іванову, який загинув від вогнепального поранення в ході зіткнень у центрі міста 2 травня 2014 року.

Пам'ятний знак був розташований на місці загибелі десятника "Правого сектора" на перетині вулиць Преображенської і Дерибасівської. Про це повідомили в пресцентрі Головного управління Національної поліції в Одеській області. На місці працювала слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Як повідомив кореспонденту OBOZREVATEL охоронець розташованого поруч закладу, меморіальну табличку близько 4 ранку розбили п'ятеро людей в балаклавах (щоб побачити фото наслідків акту вандалізму, проскрольте сторінку до кінця).

Нагадаємо, що юрист Ігор Іванов також брав активну участь у Революції гідності в Києві. У листопада 2015 посмертно нагороджений орденом "Народний герой України", а в серпні 2016 указом президента посмертно нагороджений орденом "За мужність III ступеня".

В Одесі розбили меморіальну таблицю активісту євромайдан

В Одесі розбили меморіальну таблицю активісту євромайдан

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі спіймали фігуранта кривавого побоїща 2 травня, який пограбував пошту і обстріляв авто.

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