В Одесі помер військовий, який вистрілив собі у голову в суді

Військовослужбовець Національної гвардії України, якого два дні тому з пораненням голови було госпіталізовано в Одесі, помер у лікарні.

Про це "Радіо Свобода" повідомив пресофіцер Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії капітан Володимир Бєлов.

"Військовослужбовець помер уночі 31 липня. Всі витрати на транспортування і похорони забезпечить Національна гвардія", — заявив ві.

НГУ

Йде службове розслідування, але результатів поки немає, додав пресофіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20-річний солдат Національної гвардії отримав поранення в приміщенні Київського районного суду Одеси 29 липня. Він перебував у вартовому приміщенні суду. Поліція Одеси кваліфікувала поранення військового як замах на самогубство.

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