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/ Розслідування

В Одесі помер військовий, який вистрілив собі у голову в суді

1.4т Читати матеріал російською

Військовослужбовець Національної гвардії України, якого два дні тому з пораненням голови було госпіталізовано в Одесі, помер у лікарні.

Про це "Радіо Свобода" повідомив пресофіцер Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії капітан Володимир Бєлов.

"Військовослужбовець помер уночі 31 липня. Всі витрати на транспортування і похорони забезпечить Національна гвардія", — заявив ві.

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Йде службове розслідування, але результатів поки немає, додав пресофіцер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20-річний солдат Національної гвардії отримав поранення в приміщенні Київського районного суду Одеси 29 липня. Він перебував у вартовому приміщенні суду. Поліція Одеси кваліфікувала поранення військового як замах на самогубство.

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Місце
Україна Одеса
Тег
Національна гвардія
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Юг Руси
Юг Руси
Всё-таки пуля не зря рикошетила по черепушке, нашла-таки мозги )))))))
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
тупой обоз,выстрелил себе в голову в суде будучи в карауле.так публиковать надо.х у е п л е т ы!!!!!!!!
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