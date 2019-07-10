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В Одесі охоронець клубу одним ударом вбив відвідувача: з'явилося відео

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В Одесі охоронець нічного клубу одним ударом вбив відвідувача. Чоловік помер в реанімації.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Одеській області. Як стало відомо, загиблому було 36 років. Він намагався зупинити конфлікт між його приятелем і охоронцями нічного клубу.

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У цей момент охоронець вдарив його в голову і чоловік впав.

"Потерпілий був негайно госпіталізований в реанімаційне відділення медичного закладу, в якому він згодом помер", – повідомили в поліції.

24-річний охоронець закладу був затриманий і відправлений в ізолятор. За інформацією видання "Думська", інцидент стався біля нічного клубу "Гранат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, супермаркеті Києва між відвідувачами виник конфлікт, який в подальшому закінчився смертю одного з чоловіків. Його вбили одним ударом.

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Місце
Україна Одеса
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