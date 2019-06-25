В Одесі намагалися захопити храм: ПЦУ заявила про зв'язок із політсилою

В Одесі у ніч на 25 червня група людей, які називали себе прихожанами храму Різдва Христового, спробувала захопити церкву та Єпархіальне управління Одеської єпархії.

Керував спробами захоплення заборонений до служіння священик Віталій Сеник, він називає себе кліриком Київського Патріархату, повідомила пресслужба Одеської єпархії ПЦУ у Facebook.

"На додаток до інформації: старший син священика Сеника — місцевий депутат від "Опоблоку" і помічник депутата парламенту від тієї ж партії Скорика. Цікаве суцвіття "борців за справжню українську церкву", — додав архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook.

В Одесі спробували захопити церкву Скріншот

В Одесі спробували захопити церкву Скріншот

В Одесі спробували захопити церкву Скріншот

В Одесі спробували захопити церкву Скріншот

Також наголошується, що завдяки поліції, священикам Одеської єпархії ПЦУ і небайдужим вірянам, протизаконним діям вдалося перешкодити, проте протистояння триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня Православна церква України позбавила Почесного патріарха Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.

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