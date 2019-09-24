В Одесі біля парку знайшли закривавленого чоловіка. Фото 18+

В Одесі біля Стамбульського парку знайшли закривавленого чоловіка. У нього були перерізані вени.

Про це повідомив прессекретар заступника міського голови Микола Покровський у Facebook. За його словами, людину виявили співробітники КУ "Муніципальна варта" о 9:26 (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Чоловіку надали першу медичну допомогу, кровотечу зупинили, проте його пульс був слабким. На місце викликали швидку та поліцію.

В Одесі знайшли закривавленого чоловіка Facebook Миколи Покровського

Також Покровський додав у коментарях, посилаючись на слова медиків, що чоловік "буде жити", у нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

В Одесі біля Стамбульського парку знайшли закривавленого чоловіка Facebook Миколи Покровського

У нього були перерізані вени Facebook Миколи Покровського

Чоловік буде жити, у нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння Facebook Миколи Покровського

Коментар Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Кіровоградщині у селі Камбурліївка Онуфріївського району 10-річний хлопчик наклав на себе руки.

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