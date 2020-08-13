В ОБСЄ назвали кількість порушень перемир'я на Донбасі

Перемир'я на Донбасі порушили 262 рази – ОБСЄ.
З початку перемир'я на Донбасі 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 262 порушення.
Як говориться в звіті СММ ОБСЄ, було зафіксовано 46 вибухів, два снаряди в польоті, три освітлювальних ракети і 211 черг і пострілів.
Тільки за останню добу в Донецькій області місія бачила чотири порушення режиму припинення вогню – постріли з невідомої зброї в районах на північний захід від Горлівки.
У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню – постріл зі стрілецької зброї на північному заході від ділянки розведення в районі Золотого.
Як писав OBOZREVATEL:
режим повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі почав діяти опівночі 27 липня.
Домовленостей про нього було досягнуто 22 липня в межах переговорів Тристоронньої контактної групи (Україна, РФ і ОБСЄ) у форматі відеоконференції.
10 серпня в РНБО озвучили підсумки двох тижнів перемир'я на Донбасі.