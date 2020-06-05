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6 червня • оновлено в 01:52
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В мережу потрапило відео прицільного удару ЗСУ у відповідь на провокації військових РФ

2.4т
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Бійці ЗСУ провчили російських окупантів на Донбасі, знищивши їхній міномет.

Про це повідомив волонтер Роман Донік, опублікувавши на YouTube відповідне відео. Він зазначив, що українські військові точним ударом знищили зброю терористів, за допомогою якої вони здійснили чергове порушення режиму тиші.

"Повтор за заявками телеглядачів. Невдалий забіг окупантів на коротку дистанцію. Після істерики тієї сторони. Знищений 120-мм міномет, обстрілювали наші позиції. Мінометний розрахунок намагався втекти від відплати. Не втекли", – сказано в описі під відео.

Як писав OBOZREVATEL, з Росії на територію тимчасово окупованого Донбасу прибули російські інструктори.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Роман Доник
Місце
Україна
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