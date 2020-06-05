Бійці ЗСУ провчили російських окупантів на Донбасі, знищивши їхній міномет.

Про це повідомив волонтер Роман Донік, опублікувавши на YouTube відповідне відео. Він зазначив, що українські військові точним ударом знищили зброю терористів, за допомогою якої вони здійснили чергове порушення режиму тиші.

"Повтор за заявками телеглядачів. Невдалий забіг окупантів на коротку дистанцію. Після істерики тієї сторони. Знищений 120-мм міномет, обстрілювали наші позиції. Мінометний розрахунок намагався втекти від відплати. Не втекли", – сказано в описі під відео.

Як писав OBOZREVATEL, з Росії на територію тимчасово окупованого Донбасу прибули російські інструктори.

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