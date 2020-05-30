В "ЛНР" прогримів вибух: є загиблі та поранені

В окупованому терористами "ЛНР" місті Хрустальний (Красний Луч) трапився вибух невстановленого пристрою.

Як повідомляє пресслужба "МНС республіки", загинули дві особи та троє поранені.

"29 травня о 19:56 в місті Красний Луч через спрацювання невстановленого вибухового пристрою загинули двоє людей: чоловік 1963 року народження та чоловік 1967 року народження", – зазначено в повідомленні.

Хрустальний (Красный Луч) Joinfo

Відзначається, що постраждалі з мінно-вибуховими травмами різного ступеня тяжкості доставлені в міську багатопрофільну лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Під час одного з мінометних обстрілів терористи "ЛНР" підірвалися на власному мінометі. В результаті вони зазнали втрат в кількості двох чоловік убитими і одного пораненого.

Мирний житель отримав важкі поранення внаслідок підриву на одному з мінних полів терористів "ЛНР".

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