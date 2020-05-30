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30 травня • оновлено в 11:24
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В "ЛНР" прогримів вибух: є загиблі та поранені

8.3т
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В окупованому терористами "ЛНР" місті Хрустальний (Красний Луч) трапився вибух невстановленого пристрою.

Як повідомляє пресслужба "МНС республіки", загинули дві особи та троє поранені.

"29 травня о 19:56 в місті Красний Луч через спрацювання невстановленого вибухового пристрою загинули двоє людей: чоловік 1963 року народження та чоловік 1967 року народження", – зазначено в повідомленні.

Хрустальний (Красный Луч)

Хрустальний (Красный Луч)

Joinfo

Відзначається, що постраждалі з мінно-вибуховими травмами різного ступеня тяжкості доставлені в міську багатопрофільну лікарню.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР вибух
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