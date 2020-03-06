Головна Новини
6 березня • оновлено в 10:44
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

В "Л/ДНР" заявили про повернення ЗСУ на позиції біля Петрівського

1.4т
Читати матеріал російською

У лавах терористів "Л/ДНР" заявили, що військові Збройних сил України повернулися на позиції біля Петрівського на Донбасі, де восени 2019 року відбулося відведення сил і засобів.

З такими підлими звинуваченнями на адресу наших захисників виступили в так званому управлінні "народної міліції ДНР". Про це повідомляють РИА Новости.

"Нині наші спостерігачі на позиціях біля району розведення сил і засобів номер 3 у районі "Петрівське – Богданівка" зафіксували повернення ЗСУ на рубежі всередині ділянки розведення й облаштування ними нових позицій", – йдеться в повідомленні окупантів.

В "Л/ДНР" поширюють фейки про повернення ЗСУ на позиції біля Петрівського

В "Л/ДНР" поширюють фейки про повернення ЗСУ на позиції біля Петрівського

Крім цього, терористи висловили переконання, нібито українські військовослужбовці "вже двічі відводили сили" від лінії зіткнення в районі Петрівського. За їхніми словами, вперше розведення сил провели в 2016 році, проте "незабаром ЗСУ повернулися на залишені позиції".

Зазначається, нібито управління "НР ДНР" закликало міжнародних спостерігачів "негайно проінспектувати" відповідну ділянку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російсько-окупаційні війська з самого ранку 5 березня почали атакувати позиції Об'єднаних сил на Донбасі, здійснивши п'ять обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

  • В результаті один воїн ЗСУ був поранений і ще двоє бійців Об'єднаних сил отримали бойові травми.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Відведення військ на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Відведення військ на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" фейки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
8
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги