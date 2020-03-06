В "Л/ДНР" заявили про повернення ЗСУ на позиції біля Петрівського

У лавах терористів "Л/ДНР" заявили, що військові Збройних сил України повернулися на позиції біля Петрівського на Донбасі, де восени 2019 року відбулося відведення сил і засобів.

З такими підлими звинуваченнями на адресу наших захисників виступили в так званому управлінні "народної міліції ДНР". Про це повідомляють РИА Новости.

"Нині наші спостерігачі на позиціях біля району розведення сил і засобів номер 3 у районі "Петрівське – Богданівка" зафіксували повернення ЗСУ на рубежі всередині ділянки розведення й облаштування ними нових позицій", – йдеться в повідомленні окупантів.

В "Л/ДНР" поширюють фейки про повернення ЗСУ на позиції біля Петрівського

Крім цього, терористи висловили переконання, нібито українські військовослужбовці "вже двічі відводили сили" від лінії зіткнення в районі Петрівського. За їхніми словами, вперше розведення сил провели в 2016 році, проте "незабаром ЗСУ повернулися на залишені позиції".

Зазначається, нібито управління "НР ДНР" закликало міжнародних спостерігачів "негайно проінспектувати" відповідну ділянку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російсько-окупаційні війська з самого ранку 5 березня почали атакувати позиції Об'єднаних сил на Донбасі, здійснивши п'ять обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В результаті один воїн ЗСУ був поранений і ще двоє бійців Об'єднаних сил отримали бойові травми.

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