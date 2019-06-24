У "Л/ДНР" задумали підлість із платіжками: про що мова

Окупаційна адміністрація "Л/ДНР" планує протягом найближчих двох місяців збільшити комунальні тарифи для населення на 20-30%.

Як повідомляє пресслужба "Інформаційного спротиву", це пов'язано зі складною ситуацією з платежами населення за енергоносії.

"Такий крок окупантів фактично нівелює вже оголошене "підвищення зарплат у бюджетній сфері" і "підвищення пенсій" (планується їх збільшити на 25%)", — йдеться в повідомленні.

Жителі "Л/ДНР" Vse.Media

Також зазначається, що на Старобешівській ТЕС (один із основних виробників електроенергії на окупованій території), заборгованість із заробітної плати обслуговуючого персоналу щодо окремих категорій перевалила за 2 місяці.

Натомість окупаційна адміністрація вказує на "значне підвищення протестних настроїв у трудовому колективі станції".

Крім того, введення російськими окупантами нових правил перетину лінії розмежування для населення спровокувало різке ускладнення цього процесу і призвело до утворення кілометрових черг на КП бойовиків. Збільшення часу проходження "перевірок" у спекотну погоду викликає різко негативну реакцію у місцевого населення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі російська окупаційна адміністрація ОРДЛО масово поширює фейки про те, що ЗСУ нібито готують провокаційні обстріли своїх позицій і мирних населених пунктів.

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