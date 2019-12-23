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23 грудня • оновлено в 22:08
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Окупанти похвалилися новорічними ялинками в "Л/ДНР": фото та відео з Луганська і Донецька

2.6т
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У Донецьку та Луганську, тимчасово підконтрольних терористичним "ДНР" і "ЛНР", запалили головні новорічні ялинки-2020.

У Донецьку це сталося в понеділок, 23 грудня, а в Луганську – 20 грудня, повідомляють інформресурси, що підтримують окупантів (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У Донецьку ялинку встановили на площі Леніна. Стверджується, що на святі зібралися близько 10 тисяч жителів.

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Одразу в чотирьох містах Росії впали міські новорічні ялинки: фото НП

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

У церемонії взяли участь незаконні "заступник голови Ради Міністрів ДНР" Дмитро Трапезников і "в.о. глави адміністрації" Олексій Кулемзін.

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Висота новорічної ялинки "ДНР" – 23 метри. Вона прикрашена світлодіодною гірляндою довжиною більше 3 км, яку минулого року придбали в Росії. Колір прикрас – синьо-білий. На дереві також є контрастні білі гірлянди, які нагадують сніжки.

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР"

Відкриття головної ялинки "ДНР"

dnronline.su

Відкриття ялинки на Театральній площі в центрі Луганська також супроводжував концерт. На свято з'явився "глава адміністрації" міста Маноліс Пілавов.

Відкриття головної ялинки "ЛНР"

Відкриття головної ялинки "ЛНР"

ФАН

Як прикрашали ялинку в Луганську

Як прикрашали ялинку в Луганську

Скрін відео ФАН-ТВ

Як прикрашали ялинку в Луганську

Як прикрашали ялинку в Луганську

Скрін відео ФАН-ТВ

Як прикрашали ялинку в Луганську

Як прикрашали ялинку в Луганську

Скрін відео ФАН-ТВ

Як писав OBOZREVATEL, 19 грудня в Києві урочисто запалили новорічну ялинку на Софійській площі.

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Читайте всі новини по темі "Новини Луганська і Луганської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Луганська і Луганської області Новини Донецька і Донецької області Новий рік Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Новини ЛНР Новини ДНР Новорічна ялинка Новий Рік-2020 фотографии видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фото деток, не знающих мирной жизни. Как можно по ним стрелять?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А ,что там за чувак в пиджаке ,на постаменте ?
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1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Злопыхатель Вежливый, Это Ленин, который украину придумал)
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Shoigu Putin suck my dick
Shoigu Putin suck my dick
Выражение лиц аборигенов которых согнали на массовку - бесценно. Когда это все закончится и можно будет расходится.
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