Окупанти похвалилися новорічними ялинками в "Л/ДНР": фото та відео з Луганська і Донецька

У Донецьку та Луганську, тимчасово підконтрольних терористичним "ДНР" і "ЛНР", запалили головні новорічні ялинки-2020.

У Донецьку це сталося в понеділок, 23 грудня, а в Луганську – 20 грудня, повідомляють інформресурси, що підтримують окупантів (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У Донецьку ялинку встановили на площі Леніна. Стверджується, що на святі зібралися близько 10 тисяч жителів.

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

У церемонії взяли участь незаконні "заступник голови Ради Міністрів ДНР" Дмитро Трапезников і "в.о. глави адміністрації" Олексій Кулемзін.

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Висота новорічної ялинки "ДНР" – 23 метри. Вона прикрашена світлодіодною гірляндою довжиною більше 3 км, яку минулого року придбали в Росії. Колір прикрас – синьо-білий. На дереві також є контрастні білі гірлянди, які нагадують сніжки.

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття головної ялинки "ДНР" dnronline.su

Відкриття ялинки на Театральній площі в центрі Луганська також супроводжував концерт. На свято з'явився "глава адміністрації" міста Маноліс Пілавов.

Відкриття головної ялинки "ЛНР" ФАН

Як прикрашали ялинку в Луганську Скрін відео ФАН-ТВ

Як прикрашали ялинку в Луганську Скрін відео ФАН-ТВ

Як прикрашали ялинку в Луганську Скрін відео ФАН-ТВ

Як писав OBOZREVATEL, 19 грудня в Києві урочисто запалили новорічну ялинку на Софійській площі.

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