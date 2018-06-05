У Кропивницькому прогримів вибух біля відділення банку

У ніч на 5 червня у Кропивницькому прогримів вибух біля входу до відділення банку "Південний" у мікрорайоні Шкільний.

Як повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Кіровоградської області, невідомий пристрій вибухнув близько 00:20. В результаті був пошкоджений склопакет на вході до банківського відділення і банкомат. Також трохи пошкоджені машини, які були припарковані поруч.

"Зазначена банківська установа забезпечена технічною та фізичною охороною. Ніхто з людей не постраждав. Подію кваліфіковано як хуліганство. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 КК України", - сказано у повідомленні.

Місцеве видання "Гречка" повідомило, що, за словами очевидців, вибух було чутно також на прилеглих вулицях. Поруч із банком були припарковані позашляховик чорного кольору і "Ланос". Обом автомобілям пошкодило вікна. Вибух також залишив досить велику воронку.

Нагадаємо, починаючи з 2016 року це вже не перша атака на банк "Південний".

Так, 26 квітня 2016 року по будівлі банку в Одесі вистрілили з гранатомета "Муха". 30 липня 2016 року пролунав вибух біля відділення банку "Південний" у Запоріжжі, 12 вересня 2016 року - у Херсоні, 11 травня 2017 року намагалися підірвати відділення у Миколаєві.