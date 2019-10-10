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10 жовтня • оновлено в 14:04
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В Івано-Франківську підлітки жорстоко побили свою однолітку: у мережу потрапило відео 18+

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У Івано-Франківську групу дівчат-підлітків звинуватили в тому, що вони 8 жовтня побили та познущались над своєю одноліткою.

За словами очевидців, неповнолітні зробили це, аби висміяти жертву. Про це повідомили на сторінці в Instagram та Telegram-каналі Frankivsk black list (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня ненормативна лексика).

"Бійка під Вищим художнім професійним училищем. Дівчата побили подругу, щоб виставити її на посміх. Трапилося це вчора (8 жовтня. – Ред.)", – йдеться в дописі. За неофіційною інформацією, потерпіла забрала документи з ВХПУ.

У Франківську підлітки жорстоко побили однолітку

У Франківську підлітки жорстоко побили однолітку

Скріншот з відео

Також зазначається, що ситуацію прокоментувала начальниця відділу ювенальної превенції Національної поліції Івано-Франківської області Алла Бойчук. Вона розповіла, що правоохоронці почали роботу. Всіх учасниць встановили та опитали в присутності батьків.

“Перевірка триває спільно з навчальним закладом. Хоча конфлікт мав місце за межами установи, однаково необхідно встановити, чи були прояви булінгу”, – пояснила Бойчук.

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На ролику видно, як між групою підлітків та ще однією дівчиною виникла словесна суперечка, а пізніше почалася бійка. Водночас на відео додали, що все відбувалося біля магазину.

Ймовірно, причетна до бійки дівчина

Ймовірно, причетна до бійки дівчина

Telegram/Frankivsk black list

Ймовірно, причетна до бійки дівчина

Ймовірно, причетна до бійки дівчина

Telegram/Frankivsk black list

😱😢😢 8 жовтня в Івано-Франківську, група дівчат побила однолітку.🤯 Дівчата побили подругу, щоб виставити її на посміховисько. Ми вважаємо, що така поведінка не є схвальною та засуджуємо всіх учасників конфлікту. За неофіційною інформацією, жертва нападу забрала документи з училища. Просимо всіх небайдужих максимальний репост! Місто повинно знати своїх "Героїв" 👮‍♀️ Начальниця відділу ювенальної превенції Прикарпаття Алла Бойчук зазначила, проводиться перевірка. Всіх учасниць конфлікту встановили та опитали в присутності батьків. ⠀ “Перевірка триває спільно з навчальним закладом. Хоча конфлікт мав місце за межами училища, тому чи мали місце прояви булінгу необхідно встановити”, – пояснює Бойчук. Повна версія відео в нашому Telegram каналі. 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.me/ifblack . #frankivsk #ivanofrankivsk

Публикация от Чорний Список | IF Області (@frankivsk_black.list)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бердичеві (Житомирська область) у парку культури і відпочинку натовп підлітків у неділю, 29 вересня, нібито побив 15-річну місцеву жительку та її маму.

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Місце
Україна Івано-Франківськ
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