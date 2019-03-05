В ЄС затримали велику партію героїну з України: опубліковані фото та відео

Двоє громадян Нідерландів намагалися вивести з України в Європу 84 кг героїну. На пункті пропуску "Солотвино-Сігету Мармацієй" їх затримали румунські прикордонники.

Як повідомляє прикордонна служба Румунії, це трапилося 4 березня о 9:30 за місцевим часом. Затриманими виявилися 29-річна жінка і 44-річний чоловік.

У відомстві відзначають, що, "діючи на основі аналізу ризиків, прикордонники провели ретельну перевірку транспортного засобу та багажу". Контрабандисти подорожували на Renault Sport GT, зареєстрованому в Німеччині.

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"У підлозі автомобіля було виявлено спеціально розроблений простір, у якому перебувало 167 упаковок із коричнево-жовтою речовиною, ймовірно, з категорії наркотиків із високої групи ризику", — розповіли прикордонники.

Всього було вилучено 84,3 кг речовини, яку відправили для аналізу в спеціалізовану лабораторію. Експертиза визначила, що це героїн.

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Mukachevo.net зазначає, що на українському контрольному пункті пропуску партію наркотиків не помітили.

Цей факт підтвердив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"У нас багато затримується наркотиків, а те, що не затримали цього разу — причина, мабуть, у тому, що автомобіль цей не проходив з аналізу ризиків. Не було підстав сумніватися в тому, що в авто є якісь приховані речі, тим більше, у конструктивних особливостях.

У нас немає сканерів, які дозволяють побачити нутрощі автомобіля без того, щоб розібрати його на запчастини. У наших колег із Румунії такі сканери є", — пояснив ситуацію Слободян.

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politiadefrontiera.ro

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Черкащині СБУ викрила нарколабораторію, в якій вилучили понад 15 кг амфетаміну, майже 40 літрів прекурсорів, лабораторне обладнання, хімічні компоненти та реактиви, а також 150 тисяч гривень виручки з наркоторгівлі.

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