В "ДНР" винесли жорсткий вирок полоненому українському журналісту

Так званий Верховний суд "ДНР" засудив до 15 років позбавлення волі українського журналіста Станіслава Асєєва (псевдонім Станіслав Васін) нібито за шпигунство й інші злочини.

Про це повідомила пресслужба так званої Генеральної прокуратури "республіки". Журналіста також позбавили права займатися журналістською діяльністю на 2 роки і 6 місяців.

За версією окупантів, Асєєв був "учасником екстремістської спільноти, готував матеріали, які негативно висвітлювали діяльність терористів, збирав відомості про місця дислокації "народної міліції ДНР" і передавав їх представникам СБУ".

Журналіст Станіслав Асєєв Вільне слово

Крім того, в "ДНР" впевнені, що журналіст нібито вербував у соцмережах проукраїнськи налаштованих користувачів та схиляв їх до збору і передачі відомостей військового та іншого характеру.

"У серпні вироком "Апеляційної палати Верховного суду ДНР" Асєєв Станіслав Володимирович визнаний винним у скоєнні низки злочинів, передбачених частиною 3 статті 329 (організація екстремістської спільноти), статтею 321 (шпигунство), частиною 4 статті 32, статтею 321 (підбурювання до шпигунства), частиною 1 статті 325 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), частиною 2 статті 326 (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності)", – йдеться у повідомленні так званого Верховного суду "ДНР".

Асєєва засудили до позбавлення волі терміном на 15 років із позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на 2 роки і 6 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Терористи "ДНР" оголосили у розшук українського журналіста Асєєва, що зник в окупованому Донецьку .

Окупанти підтвердили інформацію про затримання Асєєва.

Український журналіст, якого терористи "ДНР" рік утримували в неволі, оголосив голодування.

В "ДНР" звинуватили взятого у полон Асєєва (Васіна) в роботі на українську розвідку і запідозрили його навіть у можливій причетності до ліквідації бойовиків Арсена Павлова (Моторола) і Михайла Толстих (Гіві).

Терористи оприлюднили через пропагандистські ЗМІ Росії постановкове зізнання полоненого українського журналіста у шпигунстві.

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