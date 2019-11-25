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25 листопада • оновлено в 08:45
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У "ДНР" накинулися на "народного мера" Горлівки, який здав плани Росії

9.1т
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Едуард Матюха, який виявився українським розвідником і шпигував у "ДНР" п'ять років, був "народним мером" нібито всього три дні.

Про це заявив так званий депутат "Народної ради "ДНР" Владислав Бердичівський. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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"Цей, прости господи, "комуніст" і "народний мер" на три дні – ніхто і звати його ніяк, до жодних держтаємниць він допущений не був, а всю шкоду для "ДНР", яку він створив – полягала в крадіжці і продажу гуманітарного борошна, поки йому не дали по лапах. Кого він там стикав або травив, блазень гороховий", – написав Бердичівський.

У "ДНР" накинулися на "народного мера" Горлівки, який здав плани Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Матюха розповів, що РФ розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". Водночас Кремль планував захопити Одеську й Харківську області України.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Ничто не выдавало в Матюхе украинского разведчика. Разве что вышиванка и мешок спижженой муки за спиной. ЗЫ. Вислоухие, а чего это ваш редактор слово "вышиванка" подчеркивает как неправильное? Зрада? И зраду кстати тоже) Какой-то шпигунский редактор)
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Хо Хол
Хо Хол
Алоизович Петр, обос не пропускает написанные русскими буквами слова BOЙНА, ДHP, ЛHP. Свобода слова.
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Хо Хол
Хо Хол
После всех этих Жемчуговых и прочих "xepоев деверсантов", никого доверия к очередным шпиёнам oкpaины - нет.
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2
1
семенов Александр
семенов Александр
Все фрики ,почеиу то оказываются украинскими "анэнтамы-дивэрсантамы" которые ясен пень, ежедневно общаются с Путеным и он им докладывает о своих коварных планах ро очередному захвату Украины
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