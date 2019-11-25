У "ДНР" накинулися на "народного мера" Горлівки, який здав плани Росії

Едуард Матюха, який виявився українським розвідником і шпигував у "ДНР" п'ять років, був "народним мером" нібито всього три дні.

Про це заявив так званий депутат "Народної ради "ДНР" Владислав Бердичівський. Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Цей, прости господи, "комуніст" і "народний мер" на три дні – ніхто і звати його ніяк, до жодних держтаємниць він допущений не був, а всю шкоду для "ДНР", яку він створив – полягала в крадіжці і продажу гуманітарного борошна, поки йому не дали по лапах. Кого він там стикав або травив, блазень гороховий", – написав Бердичівський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Матюха розповів, що РФ розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". Водночас Кремль планував захопити Одеську й Харківську області України.

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